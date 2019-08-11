金門狂風驟雨吹倒鏽蝕路燈 路人：「該換柱了」

2019-08-11 21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣受颱風外圍環流影響，今天下午迎來一股強烈的對流雨胞，約9級的強風，將金城鎮北堤停車場1根20餘年的路燈，硬生生吹倒，8公尺高的燈柱狠狠把3輛轎車壓在下面，幸無人傷亡，金門養工所聞訊到場吊離。有路人經過，一眼發現燈柱底座鏽蝕嚴重，直言「該換柱」了。

下午3時許，金門原來的藍天白雲忽然被一片烏雲籠罩，不久出現大雨，加上強風，雨勢忽大忽小，嚴重妨礙行車視線。中央氣象局金門氣象站表示，利奇馬颱風遠颺，金門仍受外圍環流影響，下午出現的強烈對流胞，不僅有陣雨，刮起相當於颱風級的9級陣風。

風雨期間，金城鎮覆蓋浯江溪建成的停車場上，有1根路燈竟硬生生被風吹倒，燈柱看似「連中3元」，好像壓在3輛轎車引擎蓋，細查只有左、右兩輛車頭受損，中間車輛車頭低而躲過一劫。

金門縣養工所所長吳志偉、縣府觀光處科長顧克亞，第一時間趕至現場，確定無人員受傷，隨及由養工所派車吊離。經過勘查，發現興建20幾年的燈柱，底部早已腐壞鏽蝕；有路人經過表示，縣府應該要好好換柱了，絕不能容許此類可藉由檢驗而預防的事件再發生。

吳志偉說，會針對全縣路燈進行檢修，以免再有類似情形重演。

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