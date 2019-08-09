今天我最熱！金門飆39.9度歷史新高 機車族：變炙燒鮭魚

2019-08-09 18:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門氣象站今天表示，受到利奇馬颱風外圍環流沈降影響，金門在下午3時19分測得攝氏39.9度的高溫，寫下該站2004年在金門設站以來最高溫的歷史記錄，也成了金門今年最熱的1天；有機車騎士連日遭曝曬，形容皮膚曬傷一層，自比「炙燒鮭魚壽司」。

中央氣象局金門氣象站在金門設有一個氣象站本站，另外還在農試所、金沙、金寧、小金門九宮碼頭及烏坵鄉設有5個自動觀測站；繼8日在金門西半島氣象站本站測得攝氏37.2度高溫，今天在東半島的農試所自動觀測站，測得攝氏39.9度，已打破金門在2011年測得38.4度的高溫紀錄，成了該站設站以來測得的歷史新高溫度。

金門氣象站主任曹嘉宏說，至今天傍晚5時為止，全台各站測得高溫前10名中，金門縣除了72浬外的烏坵島，其餘全上榜，還一舉包辦前4名。

天氣悶又熱，行人走在路上形容像踩在「烘爐地」，更有機車騎士稱皮膚曬傷了一層，自比根本就是「炙燒鮭魚壽司」。

曹嘉宏說，金門夏季高溫平均攝氏34度到35度，這次連2天出現37度至40度間的高溫，應該是利奇馬颱風外圍沈降氣流影響所致，預估颱風遠離後，就會進入高溫舒緩期，提醒鄉親外出做好防曬準備，隨時補充水分。

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