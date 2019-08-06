省電費回饋員工！ 企業用電大戶年省35.7萬度電

2019-08-06 13:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局今天舉辦「新北工商業用電大戶節能媒合會」，媒合用電大戶以6折起優惠購買節能設備，曾受新北市府節能輔導且表現績優的用電大戶「佰龍機械廠股份有限公司」現場分享，2018年度全面汰換LED高效率節能燈具，並加裝空調系統尖峰時段自動卸載功能，推動「節電回饋員工」活動，以3個月為一期，將省下的電費平均回饋給員工，鼓勵同仁投入節電，2018年度節省35.7萬度電，節電率高達8％。

「新北工商業用電大戶節能媒合會」邀請新北市綠色能源產業聯盟廠商設攤，鎖定337家契約容量800瓩以上的能源大用戶，展示8大項節能設備，推出6折起優惠及套裝購買折扣，安排專業技師客製化節能輔導、標竿企業節電分享、節能補助資源諮詢及交流媒合等服務。未到場的業者今年底前選購媒合會14家合作廠商的節能設備，仍可享最低6折的新北專屬優惠。

新北市副市長吳明機表示，新北市工商業用電占全新北市用電的55％，其中337家能源大戶用電量就占全市18％，市府2016年起針對用電大戶查核輔導，迄今已執行計230家，輔導發掘節電潛力逾1.55億度電。今天的媒合會更要讓能源大用戶快速掌握節能「眉角」。

新北市經發局說明，考量設備用電占比情形及節電效益，篩選出照明、空調、變頻器、空壓機、冰水主機、熱泵、電力分析儀及能源管理系統等8大媒合項目，設攤廠商提供諮詢與現場下單6折起的優惠，更加碼推出專屬套裝折扣，現場只要一次購買2家廠商的產品，即可依優惠價格額外再打9.5折，若達3家則打9折、5家以上打8.5折，降低用電大戶資金壓力。

另一家曾受市府節能輔導且表現績優的用電大戶「尖點科技股份有限公司」則分享，廠區內建築玻璃全面使用隔熱膜，有效降低室內溫度減緩熱輻射，並將製程設備無耗氣式吸附乾燥機、附屬空壓機及馬達等汰換高效率設備；停車場及非經常出入區域裝設自動感應式智慧照明，並透過能源管理系統，監測廠區各生產線及空調設備電力使用情形，2018年節省50萬度電，節電率達4.5％。

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