路燈每年費用2000萬吃不消 員林公所盼市民愛心認養

2019-08-04 00:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市公所管理的路燈數量約1萬200盞，每年需支出龐大的養護費及電費2千萬元以上，雪上加霜的是，員林市曾有4805盞「無帳路燈」，未繳納電費，經台電提告，需賠償電費與利息共約8千萬元，員林市公所為償還電費，推出電線桿認養計畫，員林獅子會響應計畫，認養520盞路燈1年。員林市長游振雄感謝認養人雪中送炭，照亮民眾回家的路，讓城市更有愛。

過去選舉，許多民代或首長為了攏絡選民，向台電要求設置路燈，卻未向地方公所登記，成為所謂的「選舉路燈」，據統計，員林市這些選舉路燈多達4805盞，台電不甘當冤大頭，祭出司法追討，但所方不願和解，經多年訴訟，最高法院判決員林市公所敗訴，需支付台電2010年至2017年6月電費與利息等費用共8千萬元，員林市公所概括承受所有費用，每年編列1600萬預算，分5年償還這些「選舉債」。

員林市公所為償還電費，推出路燈認養計畫多年，每盞600元，但至今年7月只有約1200盞認養，「用愛發電」勉強達到1成，員林獅子會創會52年，會長林恩詮揪會員認養520盞，昨日於員林市公所舉辦認養儀式，並捐出1年認養款項31萬2千元。

游振雄說，市公所目前管理路燈數量約1萬200盞，每年養護費及電費支出2千多萬元，所方還要賠償台電費用8千萬元，目前已償還3600多萬元，在市政財源拮据下，期盼市民主動認養路燈，希望透過這次活動，獲更多民眾認同。

林恩詮說，6月交接典禮時與游振雄市長聊到認養計畫，當時他說，何不讓52數字後面加個0，變成520盞，於是跟社員們發起「520我愛您燈亮計劃」，沒想到獲得多人響應，20天內加碼認養520盞，藉此拋磚引玉盼喚起更多人發揮「照亮自已．也照亮別人」的力量。

員林市公所建設課表示，認養路燈金額為一盞600元，認養期限為1年，換算1天不到2塊錢，不但可以申報抵稅，還可以指定認養市轄路段，市公所除了會製作認養人的貼紙張貼於認養路燈上，也會在市內電子看板定期表揚，感謝認養人的熱心公益。

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