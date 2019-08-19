猴群固定早晚到校園報到 校長變驅猴人

2019-08-19 14:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕猴滿為患，雲林縣林內鄉林中國小、淵明國中因緊臨山區龍過脈步道，往年冬天常見台灣獼猴蹤跡，今年5月後，頻頻入侵校園，暑假後更是早、晚兩次天天到林中國小報到，隔壁的淵明國中也傳出獼猴偷吃營養午餐，打開書包偷東西，由於學校即將開學，林中校長林志郎天天當驅猴人，但效果有限。

「入侵學校的猴子有兩群，一群都2、30隻，從後山翻過圍牆爬進校園，把校園中的電線當空中走廊，有時候還會掉到地上。」林志郎表示，今年疑似山區果樹產量減少，五月就有猴子出現在校園，他發現學校旁至少有2個猴群，數量多達數十隻，每天侵入校園兩次，一次是早上7點半到9點，下午4點到6點，常成群在禮堂旁休息，目前還未與學生發生衝突糾紛。

林志郎表示，開學在即，擔心猴子已把學校當活動據點，開學後會影響學生安全，他最近天天到校放沖天炮趕猴子，但效果有限，只能勸導登山遊客不要餵食，避免猴群滯留。

淵明國中校長丁清峯表示，一個月前開始猴群頻頻出現，他曾看見猴子準備要偷吃學生的營養午餐，已吩咐廚房緊閉門窗，避免猴子偷吃，他也曾在暑期輔導下課，目睹校門口聚集20多隻獼猴，學校除自行放沖天炮、使用棍棒驅趕，只能尋求縣府協助驅猴。

縣府農業處表示，猴子一度列入保育類動物，在大量繁殖後，活動區域被擠壓，造成越來越多獼猴出現在平地，目前除補助鄉公所雇工驅猴外，也勸導觀光客不要餵食猴子，並計畫與相關單位合作，在適合的山區林地種些果樹引誘猴群，不要讓猴群侵入人類生活圈。

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