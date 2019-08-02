3腳獼猴大鬧台中住宅區！偷吃芭樂、弄死金魚...居民求「抓猴」

2019-08-02 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區宜昌路7月初，不知從哪裡跑來一隻少了左腳的3腳獼猴，上週更跑到民宅頂樓，吃掉10多顆快採收的芭樂，就連飼養的的金魚也被弄死4、5隻，昨天、今天早上又出現在宜昌路，將電線當樹枝攀爬，民眾除擔心牠不小心觸電，更擔心肚子餓搶食傷人，因已在人口聚集的住宅區出沒快1個月，希望相關單位趕緊來「抓猴」。

太平宜昌路到環太東路間的區域，7月初開始，民眾發現一隻疑似台灣獼猴在此出沒，因附近是人潮聚集的住宅區，並不靠近山區，民眾都不解怎會出現獼猴。

一位住在宜昌路的楊姓民眾向本報表示，上週二（7月23日）早上6點多，發現種在頂樓快要採收約2、30顆珍珠芭樂，至少有10多顆套袋遭打開，地上還有咬碎的芭樂，一開始還懷疑有人偷吃，沒想到隔天清晨6點多又發現，養在頂樓水缸4、5隻的金魚被撈出魚缸慘死，直到當天傍晚，從頂樓看到不遠處的鐵皮屋頂上有一隻猴子跳來跳去，才驚覺原來兇手是猴子。

一位蔡姓民眾，昨天上午上班途中經過宜昌路465巷附近，又發現這隻猴子把電線當樹枝來回穿梭，並可清楚看到左腳受傷斷掉，是一隻肢體殘缺的3腳猴，擔心一不小心就觸電。

太平宜昌里長林進發表示，這隻猴子今天早上又出現在宜昌路，前後已經在附近出沒快1個月，雖然還未出現傷人行為，但獼猴肚子餓會出現搶食行為，擔心民眾被嚇到、受傷，希望相關單位趕緊想辦法補抓，這幾天傍晚自己也都到附近公園和宜昌路到環太東路間的樹林觀察巡視是否在此休息，如果發現將儘快通報市府農業局來「抓猴」。

市府農業局林務自然保育科長陳英琮表示，昨天接獲民眾通報有到場察看，但當時猴子已經不見蹤影，強調若接獲民眾通報，將會通知專業的合作團體以籠子誘捕或用網子補捉後野放，提醒民眾若發現立刻打1999通報，且千萬不要餵食，若獼猴有搶食行為，就把食物給牠，千萬不要拉扯、對峙以免受傷。

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