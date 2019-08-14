夏天就是要吃冰！黑猩猩「阿美」50歲 大啖水果冰慶生

2019-08-14 11:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時序來到炎炎夏日，高溫悶熱的天氣型態，讓人想來碗剉冰，消暑降溫。台北市立動物園近日啟動噴霧系統降低環境溫度，園區的中央廚房「飼料調配中心」，貼心地為園區動物推出夏日限定的冰品，因應不同物種需求，特製出既可讓動物消暑、又能增進行為豐富化的冰品，動物們吃冰反應不一。

園方指出，最受雜食動物喜愛的水果冰，由季節限定的西瓜、木瓜、鳳梨、蘋果、胡蘿蔔及地瓜等新鮮蔬果與飲用水調製冷凍而成，冰品大小則包括類似小水桶尺寸的桶冰、跟手搖杯大小的杯冰。

有階級制度的台灣動物區台灣獼猴，位階最高的個體可以優先享用，但保育員仍會順應階級制度，提供較小體積的杯冰給其他獼猴。每隻獼猴的個性也不相同，有些喜歡雙手捧著杯冰舔著冰塊慢慢吃，有些則是直接將杯冰泡在水裡，等它融化得差不多，再來大快朵頤。

同樣是靈長目動物，在熱帶雨林區的白面捲尾猴，一開始會好奇的碰一下，再試著敲打杯冰，直到碎成小塊後才吃；黑蜘蛛猴、黑掌蜘蛛猴、棕蜘蛛猴，卻對水果冰毫無興趣。非洲動物區的東非狒狒群，也具有明顯的階級制度，只有位階最高的個體可以優先享用，其他個體只能先在一旁觀看。

園方特別提到，園區最資深的黑猩猩「阿美」，恰好歡慶50歲生日，保育員準備水果冰及西瓜汁特製做成的水果冰沙，將於今日下午2點半至3點，送給黑猩猩們一同享用，遊客到非洲動物區的黑猩猩戶外活動場，一起來跟阿美說聲生日快樂。

此外，台北市立動物園、天文館、貓空纜車及指南宮所合辦「三貓觀星趣」天文研習親子營隊活動，到動物園拜訪大貓熊、欣賞貓空星空閃閃的奧秘，認識文山地區的動植物生態等。參加對象為國小一至六年級的親子家庭組合，報名日期及時間為8月14日上午10點，網址。

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