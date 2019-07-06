生產季尾聲 大坑成群猴寶寶依偎媽媽超萌

2019-07-06 17:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大坑頭嵙山區有野生台灣獼猴群近300隻，今年母猴生產季進入尾聲了，最大的猴王家族今年新增約20隻寶寶，模樣超萌，依偎在猴媽媽懷裡吸奶，有些較2、3個月大的猴囝仔已經會趁媽媽不注意溜出去玩耍，聚集一起，相當可愛、吸睛，暑假吸引不少生態攝影者和親子賞猴、拍攝動人的育兒畫面。

大坑最大的猴群家族有近百隻，4到6月是母猴生產季，今年受孕的猴寶寶幾乎都已經出生，小小猴寶寶依偎在媽媽懷中，一邊舒服得吸母奶，一雙烏黑的大眼睛好奇得探索世界，媽媽更是緊抱小寶寶，不論是覓食、移動、涉水都吋步不離，小心呵護。

今年較早出生已經2、3個月大猴寶寶則條皮得趁媽媽不注意，偷跑出去，與兄弟姊妹聚在一起玩耍，有些3、5成群則會圍在猴王爸爸跟前跟後，像是朝聖或是討撒嬌，要爸爸認識自己，猴王爸爸有時會慈愛得動手摸摸，有時會不耐煩得揮開小猴兒，小猴群也一哄而散，回到各自己媽媽懷裡，互動很是有趣。

郭叔叔獼猴生態區的郭叔叔說，大坑獼猴群主要分佈頭嵙山1至4號步道，約近300隻，20年前因為921大地震造成猴群傷亡也無食物來源，於是開放自家果園給獼猴覓食，成立獼猴生態園區，園區涵蓋3、4號步道的猴群約有150隻，今年新增寶寶30隻了。

郭叔叔說，最大猴王家族在4號步道附近，有80到100個成員，猴王妻妾成群，今年新增有20個孩子，現在猴寶寶出生不久都超級可愛，吸引不少民眾來賞猴，他說，因此母猴一年生一胎很重要，每年生產的寶寶不少，但野生獼猴因為在野生活，折損率也高，有的老死、發生意外或是被老鷹抓走，猴群一般約3年的數量只剩一半。

暑假除了是賞猴最佳時機，郭叔叔提醒遊客別餵食，以免養成討食習慣、攻擊遊客，另近年大坑復育蝴蝶、螢火蟲有成，附近的生態保護區有黃裳鳳蝶、紅紋鳳蝶大爆發，及獨角仙生態等吸引不少親子和生態朋友爭相拍照，郭叔叔獼猴生態區每天每天11點、下午2點、4點也有獼猴生態解說。

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