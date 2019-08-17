15米高鯨魚主燈霸氣點亮 澎湖國際海灣燈光節閃耀登場

2019-08-17 19:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼澎湖國際海上花火節之後，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處舉辦的「2019澎湖國際海灣燈光節」，今晚在觀音亭園區正式揭開序幕，園區內萬頭攢動，盛況不遜於澎湖海上花節，澎管處期許打造第二支觀光品牌。

今年4大燈光展演主題分別為「光耀菊島」、「鯨動海灣」、「隱匿之海」、「福耀龍宮門」，即日起至11月2日，每週星期4、5、6輪流上演。4個展演以「龍宮」為核心，串成一段完整故事，從龍王守護菊島的傳說開始，穿越龍宮、召喚鯨魚，最後欣賞海底的奇幻仙境，各階段融入創意美學及現代科技，燈光隨著音樂一同律動、變化，帶給遊客眼睛為之一亮的視覺饗宴。

開幕式由交通部觀光局長周永暉跨海督軍，力促澎湖瘋秋冬觀光系列的立委楊曜、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、澎管處長許宗民等貴賓都到場與民同樂，在仲夏夜星空下，享受視覺、聽覺感官震撼，尤其是入口處的「福耀龍宮門」、15米高主燈「鯨動海灣」等，都成功吸引民眾目光。

活動精彩豐富，長達3個月，期間串聯澎湖各界舉辦的各項觀光行銷與賽會活動，包括「2019澎湖海洋派對嘉年華」、「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」、「湖西鎮好玩體驗活動」、「滬外教學─吉貝石滬環境教育」、「2019國際風浪板系列賽」、「2019菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動陸續登場。

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