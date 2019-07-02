金色雙島追夕陽 馬公市公所力推虎井桶盤之旅

2019-07-02 21:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕扼控馬公內海要衢的虎井、桶盤雙島，昔為軍事戰略要地，但發展觀光不敵南方四島及七美磁吸效應，不如預期；馬公市公所與澎湖縣導遊領隊服務職業工會合作，推出「馬公金色雙島體驗計畫案～三點一刻虎井、桶盤追夕陽」活動。

金色雙島追夕陽活動，自7月起至9月，每週五、六、日下午3時一刻由南海碼頭出發，晚間6時50分回到馬公，今日首發團由市長葉竹林率市公所一級主管，並邀市民代表、媒體記者先行體驗。隨後7月5、6、7日還有3航次，讓旅遊相關業者免費體驗。

葉竹林表示，今年到訪南海望安、七美旅客，每日近約3000人，但虎井、桶盤到訪旅客卻顯少，因此希望透過旅遊業界的力量，推介更多旅客到訪虎井、桶盤，並以帶狀活動方式，成功帶動二島的觀光發展，讓馬公唯二離島能成為觀光亮點、遊客來澎必造訪的選擇之一。未來市公所將先行補助，嘗鮮體驗價只要500元，報名電話0928075972。

市公所文創課指出，虎井、桶盤擁有世界級柱狀節理玄武岩地質景觀，船行時間僅15分鐘，可近性高，但遊客量較少原因係交通便利性不足、無足夠時間讓旅客漫遊島上風光，所以「虎井桶盤追夕陽」行程，登上桶盤島讓遊客近距離感受柱狀節理玄武岩雄偉；登上虎井島讓遊客了解虎井特有離島農漁村文化、軍事文化、浪漫23.5，最後回程在海上看夕陽，整合創意、教育、美食文化主題的體驗活動。

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