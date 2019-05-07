厲害了！90歲阿祖逗樂玄孫 手做軍艦模型當玩具

2019-05-07 11:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高齡90歲的蔡來發，憑藉著32年在海二廠擔任技工的手藝，運用香木、硬紙板及熱黏膠等簡單工具，將昔日記憶中的陽字號軍艦，栩栩如生製作出來，並塗上油漆，送給玄孫當作玩具，蔡表示這是最佳防範老人癡呆的方法。

居住在馬公市東文里的蔡來發，自幼接受日治教育，與大多數鄰近里民一樣，長大後投身在海二廠工作，擅長潛水的蔡來發，擔任修復船隻及發動機技工，823砲戰時多次潛水下海搶救遭魚雷擊中的軍艦，還曾下海打撈船艦油爐爆炸跳海身亡的士兵，服役32年後，58歲退休，轉往馬公商港工作2年後退休至今。

由於蔡一輩子與海為伍，青春歲月全部奉獻給海軍，對於軍艦有濃厚的感情，由於當時的海軍以陽字號為主力，現已有第四代玄孫的蔡來發，想要為玄孫自製玩具，因此興起動手製作軍艦的念頭，利用香木為底，再用硬紙板製作船型，連艦上武器都是活動式，並漆上軍艦顏色，整艘軍艦費時約1星期。

其實蔡除了製作軍艦外，也嘗試製作澎湖常見的漁船，但漁船製作較為費時，整艘船製作完成可能要一個多月時間，但蔡卻樂此不疲，認為一方面可以給玄孫獨一無二的玩具禮物，另一方面也能預防老年癡呆；除了發想製作軍艦漁船外，蔡還曾前往東文溫極殿，運用自己油漆及木工專長，將老廟原本老舊外觀整理到煥然一新。

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