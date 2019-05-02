湖東故事牆揭牌 舉行迎聖賢活動

2019-05-02 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每一個村里都有自己的故事，湖東村今日舉行「迎聖賢」活動，由北寮保安宮迎聖賢宮回湖東聖帝殿供奉，同時舉行故事牆完工揭牌儀式，湖西鄉長吳政杰、議員陳振中、農漁局長陳晶卉；代表李麗美及湖東村長許政忠等人到場。

位於奎壁澳6村公廟，包括湖東村聖帝廟、湖西村天后宮、紅羅村北極殿、白坑村玉聖殿、南寮村保寧宮、北寮村保安宮，原本6村聯合送王，但因日治時期禁止迎神賽會，1895年宣布暫停，1903湖東村設立湖西公學校，1905年湖東聖帝殿建議以迎聖賢公過爐，取代聯合送王活動，每年農曆3月28日為請聖賢公日。

請聖賢公順序為湖東村聖帝廟、湖西村天后宮、紅羅村北極殿、白坑村玉聖殿、南寮村保寧宮、北寮村保安宮，每6年為1輪，而聖賢公就是古代神話人物倉頡，相傳為黃帝左史官，首創鳥跡書，為漢字的創造者，其助手就是右史官沮誦，協助倉頡創造文字，都代表會讀書。

配合請聖賢公活動，湖東社區申請行政院農業委員會水土保持局「農村再生計畫」，進行鄰近澎15號線圍牆整修，分別以迎聖賢公、涼傘套路為主題，運用藝術陶板拼貼故事牆，傳達在地傳統技藝文化及形塑湖東巷道藝術氣氛，今日舉行揭牌典禮，讓後世子孫及遊客透過故事牆，了解先民歷史及村里文化。

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