韓國瑜「自經區」被嗆爆 朱立倫提建台灣成「自經島」

2019-05-06 11:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前新北市長朱立倫今日抵澎，針對高雄市長韓國瑜自由經濟貿易區構想，遭民進黨與時代力量圍剿，認為國民黨智庫應建立政策，同時朝向整個台灣成立自經島；朱也提出海洋政策，澎湖人就是以大海為冰箱，強調活化海洋重要性。

國民黨太陽之一的朱立倫，今日在澎湖縣副議長陳雙全、議員呂光宇、馬公市代會主席許國政等人陪同下，風塵僕僕展開澎湖之旅，除了拜會無黨團結聯盟林炳坤、天后宮、觀音亭、城隍廟外，並參觀水產種苗繁殖場，種珊瑚、大啖海葡萄等初體驗。

針對韓國瑜自經區構想，引發高雄市議會時代力量及民進黨圍剿，朱立倫表示，自經區為世界潮流趨勢，整個台灣島都應該成為一個自由經濟貿易區，已有15個縣市長連署，為國民黨共同政見，高雄市先成為自經區示範區，同時朱立倫也抨擊當初就是民進黨與時代力量反對，才會遲遲未成立。

另外，朱立倫也強調海洋政策，認為台灣是島嶼國家，海洋可以創造經濟及文化價值，應保護海洋，由教育減少海洋垃圾，並研發海洋科技，創造經濟價值；至於國民黨現在郭台銘與韓國瑜爭大位，是否會將朱邊緣化？朱除重申4個堅持原則，必須由最強候選人出征外，也期許自己在國民黨提名前，成為最強的候選人，代表國民黨出征。

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