澎湖國際海灣燈光節 17日觀音亭園區震撼登場

2019-08-02 21:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第4屆的澎湖國際海灣燈光節，8月17日至11月2日於澎湖縣觀音亭園區揭開序幕，15米高主燈「鯨動海灣」，將震撼遊客的視覺感官！原本是澎湖瘋秋冬系列活動，今年因應7月旅遊人口下降，提早在8月啟動，延續花火節熱潮。

今年的4大燈光展演主題分別為光耀菊島、鯨動海灣、隱匿之海、福耀龍宮門，活動期間每週星期4、5、6輪流上演。4個展演以「龍宮」為核心，串成一段完整故事，從龍王守護菊島的傳說開始，穿越龍宮、召喚鯨魚，最後欣賞海底的奇幻仙境，各階段融入創意美學及現代科技，燈光隨著音樂一同律動、變化，將帶給遊客眼睛為之一亮的視覺饗宴。

另外長達3個月活動，也串聯澎湖各界所舉辦的各項觀光行銷與賽會活動，包括：「2019澎湖海洋派對嘉年華」、「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」、「湖西鎮好玩體驗活動」、「滬外教學-吉貝石滬環境教育」、「2019國際風浪板系列賽」、「2019菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動陸續登場，活動豐富且具澎湖在地特色，秋遊澎湖，不熱才能玩得更樂。

愈來愈具發展雛型的國際海灣燈光節，是立委楊曜努力爭取，歷經4年來整合，逐漸成為繼澎湖國際海上花火節後，澎湖引以為傲的觀光品牌，楊曜今日也出席記者會，希望澎湖一波波觀光活動，延續花火節觀光熱潮，讓澎湖觀光一年到頭不打烊。

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