澎湖女孩拍下家鄉海廢 奪莫斯科國際攝影大賽金獎！

2019-05-25 19:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖離島的女孩蘇文妤，用鏡頭拍攝家鄉海岸線日益嚴重的海洋廢棄物問題，獲得遠隔千餘里的莫斯科國際攝影大賽金獎肯定，揚威國際，但欣喜之餘，蘇也擔憂美麗的家鄉澎湖群島，會被海廢淹沒，呼籲各界正視此一問題。

出身政治世家的蘇文妤，父親為前馬公市長蘇崑雄，一路就讀中正國小、馬公國中美術班，現在國立師範大學視覺藝術研究所深造，接觸攝影是到了師大視覺藝術系才開始，喜歡用鏡頭寫歷史，捕捉人物的細膩情感，更愛紀錄故鄉離島澎湖的人事物，返鄉利用空暇走遍澎湖各地。

由於澎湖群島位居海峽中衢，成為源頭來自中國的海廢攔截點，面對海岸線愈來愈嚴重的海廢垃圾，蘇文妤希望透過一個小男孩的視野，傳達純淨、未來的意象，控訴貪婪人類傷害大地之母的無奈。蘇疾呼海洋賦予澎湖群島的一切，我們更沒有理由不立即行動，改變自己、保護家鄉、保護這顆美麗的地球。

這組攝影作品「我們的自然遊樂場-Our Nature Playground」，拍攝地點在湖西鄉龍門村沙灘，場景完全沒有佈置，就是澎湖海廢的日常，蘇文妤用紀實的手法，表現出作品中真實的樣貌，透過小孩的視野，望著滿沙灘的海廢，思考未來的海洋被廢棄物垃圾淹沒的情景，可能垃圾比魚多的恐怖未來，獲得評審青睞，勇奪2019莫斯科國際攝影大賽金獎。

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