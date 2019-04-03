海廢扼殺生態！ 小玳瑁險被廢棄漁網害死

2019-04-03 19:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕當海洋只剩下垃圾沒有魚，這樣的噩夢可能在未來成真！金馬澎分署第七岸巡隊桶盤安檢所，今日在港區浮動碼頭巡查時，就發現一頭小玳瑁遭漁網纏繞，所幸安檢人員及時伸出援手救回一命，也凸顯海洋廢棄物問題迫在眉睫。

第七岸巡隊調查指出，今日上午9時許，桶盤安檢所人員執行岸際港區巡查勤務時，於港區浮動碼頭處發現一隻海龜遭漁網纏繞，立即向前查看，海龜因漁網纏繞而動彈不得，安檢所弟兄迅速立將海龜撈起並剪去漁網，同時通報澎湖縣農漁局。

經農漁局生態保育科藍技士判定活體海龜為玳瑁，無明顯外傷且活動力良好，請安檢所弟兄協助就地野放，經測量小玳瑁長60公分、寬30公分。其實近年來澎湖海域發現海龜受傷案例，包括廢棄漁網纏繞、吞食塑膠袋或遭漁船遊艇打傷等，顯示海廢問題已嚴重影響海洋生態。

由於澎湖位在台灣海峽中線，因洋流及潮汐影響，形成海廢攔截網，包括中國、韓國、日本等國家海廢都隨洋流漂往澎湖群島，在各島嶼間成了海廢垃圾帶，但除了鄰近國家海廢外，漁船海上作業任意拋棄的廢棄漁網、保麗龍及浮球等處處可見，其中廢棄漁網更被稱為海中死亡長城，每年枉死其中的海洋生物不計其數，立委楊曜每年都爭取經費清除海底覆網，由澎湖縣政府發包執行 。

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