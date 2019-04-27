恆春海魚「含塑」幾乎百分百 海洋學者：減塑刻不容緩

2019-04-27 22:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園「珊瑚週」系列活動，找來海生館副館長陳德豪發表研究成果，驚人發現海域普遍乾淨的恆春半島，幾乎「百分之百」的魚類消化道都有塑膠海廢，除了呼籲民眾非必要少吃魚類內臟，也呼籲不但要淨灘，「減塑、無塑」更是刻不容緩！

根據陳德豪研究團隊分析，在台灣相對乾淨的恆春半島海域，117隻珊瑚礁及洄游性魚類樣本中，從魚類消化道發現塑膠海廢的比率高達95％左右，每隻魚體內都有至少5個微型塑膠（直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片）垃圾，最大的鬼頭刀魚，體內甚至高達32個塑膠海廢。

「這比率代表幾乎全部魚類都有！」陳德豪指出，最可怕的是，除了普遍看到的魚類，其中有生活在180至640米的深海魚，體內竟也發現5個塑膠海廢；至於海龜部分，從2017年12至至2018年11月間，海生館收容的21隻綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁，體內塑膠海廢比率更是高達百分之百，目前團隊也進一步研究全台牡蠣體內含塑膠海廢的比率。

雖然海洋生物體內塑膠海廢問題嚴重，不過，陳德豪研究團隊也發現，這些不到奈米以下等級的微型塑膠海廢，雖在消化道內發現，但對魚類健康消化及食物鏈上層（魚體大小）沒有數量累積現象，只能證明如不吃下魚類內臟消化道，海廢不會累積到人類身上，但對於血液肌肉等其他領域影響，有待學界進一步研究。

陳德豪強調，大型海廢直接纏繞或被生物食用造成傷害，微型塑膠海廢則殘存在魚類消化道中，到處充斥的海廢已經是全球性議題，近年台灣民眾對環境議題日趨重視，全台各地都積極進行資源回收及淨灘消滅海廢，但這只是後端工作，從「源頭」開始減塑、無塑，才是拯救海洋及生物刻不容緩的工作。

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