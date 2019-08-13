澎湖女遊客比基尼當雨衣超養眼 民眾呼喚她參賽「比基尼派對」

2019-08-13 18:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日受到旺盛西南氣流影響，上午出現豪大雨，部份遊客對於突如其來的大雨措手不及，淋成落湯雞，有人乾脆在車水馬龍的道路上直接變裝，換上比基尼雨中奔馳，剛好被網友捕捉到精采鏡頭，戲稱為最佳雨衣的典範。

四面環海的澎湖群島，雖然是夏季戲水勝地，但不像屏東墾丁大街街道較為集中，處處可見比基尼女郎景象，加上澎湖民風較為保守，因此比基尼女郎多是在山水沙灘、隘門沙灘或吉貝沙灘等觀光景點較多，在澎湖的馬路上較少看到，因此大街上直接捕捉到養眼鏡頭，算是相當罕見。

一名陳姓民眾今日在臉書上貼文，指稱開車行經馬公市陽明路國泰人壽大樓前，等待十字路口紅綠燈，突然間大雨狂瀉，前方機車一對男女情侶立即變裝，男的直接脫掉上衣，女的則穿著比基尼，認為這樣就不怕被雨淋濕了，貼文一出立即引發臉友熱烈回應，紛紛稱讚這是澎湖雨中奇景，更有人嘆息怎麼沒有遇上，無法大飽眼福。

另外也有臉友質疑是否有違法之嫌？是否妨害風化？根據記者向警察局查證，比基尼是正常衣服，穿著上路並未有引人犯罪的嫌疑；同時經過此一事件，不少澎湖民眾對於即將舉辦的比基尼派對大有信心，原本報名冷清的比基尼派對，報名有增溫情形，許多民眾希望照片中的年輕女子也能加入報名行列，不吝展現姣好青春身材，也有機會贏得優渥獎金。

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