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設研院攜手陶博館改裝新登場！入口服務區、文化商店變美了

台灣設研院與陶博館合作改造換新裝，陶博館文化商店煥然一新的空間表情。（記者翁聿煌攝）

台灣設研院與陶博館合作改造換新裝，陶博館文化商店煥然一新的空間表情。（記者翁聿煌攝）

2024/06/22 08:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣設計研究院與鶯歌陶瓷博物館攜手合作改造換新裝，將陶博館大廳入口服務區及文化商店變美了，即日起文化商店匯聚70家陶藝品牌生活家全新推出「ReOpen」主題展售，讓陶友們感受由內而外的嶄新面貌，6月30日前來消費滿額即送限量好禮。

陶博館長張啟文表示，台灣設研院城市美學計畫首波導入陶博館入口服務空間再設計，步入文化商店即能感受通透明亮的舒適，鮮明的整體品牌形象，搭配陶土原色調貫穿整體空間，漸進式加深的色澤，表現陶土隨著窯燒溫度豐富的多層次呈色意象，各式形態不同的展櫃，簡約曲線帶出自然流動的優雅感受，櫃體表層質樸的肌理質地更烘托每個展出品牌商品的設計巧思。

張啟文表示，首檔選物以「陶器與生活的親近感」為核心，透過4個概念子題激盪陶瓷日常器物豐富的樣貌，未來亦朝專業經營努力，以「生活美學概念選物」模式，匯聚鶯歌在地及台灣陶瓷優質產品，推出主題式展售，讓民眾逛展體驗陶瓷多變的形態、釉色、紋理及質感，勾勒出對美好生活的嚮往，更多質感陶瓷商品可上陶博館官方網站粉絲專頁查詢。

陶博館文化商店首檔選物展「ReOpen」匯聚70家陶藝品牌生活家，激盪陶瓷日常器物豐富的樣貌。（記者翁聿煌攝）

陶博館文化商店首檔選物展「ReOpen」匯聚70家陶藝品牌生活家，激盪陶瓷日常器物豐富的樣貌。（記者翁聿煌攝）

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