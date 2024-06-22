澎湖雙喜臨門 榮登全球最好客目的地亞軍 台灣最好客地區一、二名

澎湖玄武岩之美，一向是引以為傲的自然資產。（海管處提供）

2024/06/22 07:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼澎湖霸氣榮登2024「全球最好客目的地」亞軍，成為台灣之光後；澎湖縣湖西鄉、馬公市又包辦「台灣最好客旅遊地區」前2名 ，在國際觀光舞台上展現出無與倫比的地位，雖然雙喜臨門，但今年澎湖觀光仍不敵大環境改變、國旅市場衰退影響，陷入一片低迷。

澎湖以海灣風景、玄武岩景觀、古老的石滬以及迷人的海域，吸引著來自世界各地的遊客。除了自然景觀外，每年舉辦的國際海上花火節更為澎湖添上一抹繽紛色彩，成為眾多遊客前來探訪的理由之一，被譽為一生必看的觀光活動。

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今年花火節澎湖縣政府更是攜手《航海王》，推出航海王主題煙火加無人機展演，為澎湖夜空染上最亮麗的色彩，今年首度延伸到暑假，7月每週施放1場次，讓先前沒追到煙火的學子朋友們，可千萬別錯過了！錯過了就要等明年，而明年無人機的主題，還會轉變方向，不會是航海王。

雖然自然美景、花火無人機加持，還有世界旅遊評比高度評價，但今年澎湖觀光人數卻不如預期，主因在交通機票一票難求、國旅市場衰退等主客觀因素，當然澎湖遊價格比部分國外航線更為昂貴時，CP值比較就一目了然，景氣恐將持續低迷，再多名聲榮耀加持，短期內恐都無法改變現狀，8月以後澎湖旅遊人數會出現斷崖式崩落，讓許多觀光旅遊業者相當擔憂。

澎湖國際海上花火節，今年無人機機型配合航海王。（澎湖縣政府提供）

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