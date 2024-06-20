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盧秀燕露腿泡湯拚觀光！ 「百團獎百萬」振興谷關梨山旅遊

台中市長盧秀燕首度換上浴衣，露腿泡湯拚觀光 。 （記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕首度換上浴衣，露腿泡湯拚觀光 。 （記者張軒哲攝）

2024/06/20 13:01

〔記者張軒哲／台中報導〕花蓮地震重創東部交通與觀光，台中市高山飯店也受到波及，訂房率銳減。隨著暑假旅遊旺季將到來，台中市政府今、明兩日啟動「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區行銷谷關、梨山觀光資源及農特產品，宣布「百團獎百萬」獎勵旅遊方案，到和平區谷關、梨山旅遊，每團可領1萬元獎勵金，振興當地觀光旅遊經濟。

盧秀燕今日與藝人張文綺至谷關飯店在樹下品嘗梨山茶與白冷肉包，盧秀燕說，為了行銷谷關與梨山觀光，首度換上浴衣露腿拚觀光，她隨後與多名在地議員泡腳，大啖梨山當季西瓜李等水果。體驗特有的弱鹼性碳酸氫溫泉，水質相當清澈透明，浴後皮膚柔細，因此又有「美人湯」美名，不僅可舒緩工作壓力，更能減輕身心疲勞、養生美顏。

觀旅局表示，0403地震後和平區梨山及谷關觀光客減少，透過和平專案實際走訪宣傳，讓各界從交通、景點、硬體設施、接待量能等各面向，見證和平區得天獨厚度的觀光環境與完備的觀光規劃。市府自5月底起，已邀請旅行社以谷關為主軸設計遊程，引入團體旅客至少40團，每團提供1萬元獎勵金。

今日宣布加碼自7月初起，再引入團體旅客至少60團至大梨山地區旅遊，每團也提供1萬元獎勵金，推「百團獎百萬」獎勵旅遊方案。此外，市府各局處也以行動支持，預計將安排至少80團旅遊團前往和平區，全力引客到谷關、梨山地區。

盧秀燕宣布 「百團獎百萬」振興谷關梨山旅遊 。（記者張軒哲攝）

盧秀燕宣布 「百團獎百萬」振興谷關梨山旅遊 。（記者張軒哲攝）

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