員山地熱開發 4千米深層井先探勘

宜蘭縣地熱資源豐沛，圖為縣府經營管理早已啟用的清水地熱電廠。（資料照）

2024/06/22 05:30

8至9月開鑽 為期1年 地方盼有具體成果 帶動觀光及經濟

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉經測勘與地質調查，疑蘊含地熱能源。台灣中油公司預計八至九月開鑽深度四千公尺地熱井，探勘工程為期一年，將進行產能、溫度測試，了解可否發電使用？地方民眾多樂觀其成，希望能有具體成果，帶動觀光與經濟發展。

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中研院判斷有地熱能源 中油鑽探

宜蘭縣地熱資源豐沛，縣府經營管理的清水地熱電廠、台電的仁澤、鳩之澤電廠，都已啟用發電，中油的土場電廠預計年底啟用。員山鄉蓁巷村、內城村附近，最近也傳出有地熱能源，中油日前到地方召開「員山一號井施工說明會」，將在當地開鑿一口深度四千公尺的地熱井。

此案是中研院計畫，中油接受委託代辦，清水等地熱電廠的地熱井都是淺層井，員山是第一口深層井；中油表示，之前的測勘與地質調查，中研院判斷員山有地熱能源，但沒有挖無法確定，要真正開鑽探勘才能得到資訊，希望有更大的發現。

探勘過程 對溫度與產能進行測試

中油指出，辦理說明會是希望讓地方了解工程進行以及可能影響，以透明態度面對民眾，不要因為不了解而有所疑慮或抗爭阻撓，地熱井探勘工程為期一年，會對溫度與產能進行測試，未來可不可以用來發電，要看鑽探結果才能確定。

根據工業技術研究院製作的地熱發電單一服務窗口網頁資訊，一般用於地熱發電的溫泉水需在八十度以上，只要溫泉水溫度超過八十度都可以發電。

員山鄉民代表曾繁文說，中油鑽探地熱井，希望不要影響地方，但到底有沒有地熱？沒有挖不知道，他希望有，未來可以借由地熱帶來觀光與經濟發展。林姓鄉民也說，地熱可以做為地熱園區，降溫冷卻到一定溫度可做為溫泉泡湯，對地方有正面助益。

縣府也表示樂觀其成，清水地熱電廠早在二○二一年十月取得電業執照，正式營運商轉，每小時發電量約三一五○度，可供約一萬戶小家庭用電，並已結合當地產業、教育資源，發展成台灣地熱教育園區。

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