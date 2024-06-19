到花蓮刷國旅卡「加倍補助」 人事總處：部分額度無須刷卡消費

行政院人事總處以6案例說明，在花蓮縣內合格特約商店刷國旅卡消費，「不限行業別均得列為觀光旅遊額度」及「部分額度無須刷卡消費」方式辦理請領及核銷，實施至今年12月31 日止。 圖為花蓮東大門夜市。（資料照）

2024/06/19 06:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕為振興花蓮災後觀光，行政院人事總處放寬公務員國民旅遊卡至花蓮縣刷卡消費得給予「加倍補助」，人事總處以6案例說明，在花蓮縣內合格特約商店刷卡消費，「不限行業別均得列為觀光旅遊額度」及「部分額度無須刷卡消費」方式辦理請領及核銷，實施至今年12月31日止。

人事總處說明，某甲113年具休假14日資格，113年國旅卡補助總額為16000元，其於花蓮縣合格特約商店刷卡消費8000元，給予加倍補助16000元（其中8000元無須刷卡消費）；又如刷卡消費10000元，給予加倍補助至16000元止（其中6000元無須刷卡消費）。

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某乙於放寬措施實施前，已請領5000元休假補助費，其於花蓮縣合格特約商店刷卡消費，僅得於11000元範圍內實施加倍補助。

對於剩餘國民旅遊卡休假補助額度，應屬觀光旅遊額度或自行運用額度？人事總處解釋，若休假補助費請領後尚有剩餘額度，於8000元以內屬自行運用額度，逾8000元部分為觀光旅遊額度。

例如：某丙113年國民旅遊卡休假補助總額為16000元，於放寬措施實施期間至花蓮縣合格特約商店某百貨公司刷卡消費5000元，依規定均得列為觀光旅遊額度並加倍補助10000元，其剩餘之休假補助額度6000元均屬自行運用額度。

某丁113年國民旅遊卡休假補助總額為16000元，於放寬措施實施期間至花蓮縣合格特約商店某博物館刷卡消費3000元，依規定均得列為觀光旅遊額度並加倍補助6000元，其剩餘之休假補助額度10000元，分屬自行運用額度8000元、觀光旅遊額度2000元。

某戊於113年6月3日持國民旅遊卡至台鐵網站，線上刷卡訂購於同年月7 日由台北車站前往花蓮車站之火車票1張440元。因台鐵網站線上刷卡機台地址並非設定在花蓮縣內，因此某戊出具乘車票根，經人事單位審核無誤後，補登1筆440元消費金額之刷卡交易紀錄。

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