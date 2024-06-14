號召海內外挺花蓮觀光 花縣府出書推荐18條行程

推動0403震後觀光，花蓮縣暑假期間推出包括七星潭等18條建議行程。（記者游太郎攝）

2024/06/14 16:33

〔記者游太郎／花蓮報導〕0403強震重創花蓮觀光業，花蓮各界將號召全國遊客與國內外旅人，趁暑假「洄家」來玩，不但推出各項精彩活動與美麗景點，還可享住宿及購物優惠，希望藉此「挺花蓮、有住力、有購力」，暑假期間具體提升花蓮的觀光。

縣府觀光處指出，將在20日出刊的《花蓮趣》第四十九期夏季號，彙整從中央到縣府，從住宿、購物到逛夜市享美食的各項優惠措施，一次打包各項資訊，還詳細介紹包括「花蓮小環島」在內的遊山看海18條推薦行程，帶大家探索較為外界所知的珍珠景點，從北到南遊遍花蓮。

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縣府觀光處長張志翔表示，「花蓮，依然美好！洄家有你更美。」地震後太魯閣休養生息中，為重振觀光客訪花信心，縣府邀請縣內導遊領隊協會規劃「花蓮依然美好18條建議行程」，讓遊客能夠按圖索驥，玩得開心又放心；還有環繞海岸山脈，開車、騎車、踩自行車都適宜的「花蓮小環島」行程，帶領遊客暢遊花東縱谷與太平洋左岸的各景點。

暑假期間還有即將登場的星光音樂會（6/29、8/10、9/28）、夏戀嘉年華（7/3~7/7）、知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動（7/6~8/26）、紅面鴨FUN暑假（7/13~8/11）、太平洋南島聯合豐年節（7/19~7/21）、2024金針花季等各項大型活動，《花蓮趣》都將帶著讀者一一造訪，讓遊客可以提前安排夏日假期遊程，到花蓮來找尋屬於自己的頻率。

更多各項優惠及《花蓮趣》電子書精彩內容，可上《花蓮觀光資訊網》查詢。

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