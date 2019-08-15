為好兄弟設宴 屏市慈鳳宮、玉皇宮席開近千桌

2019-08-15 11:00

〔記者李立法／屏東報導〕今天是中元節，屏東市兩大信仰中心玉皇宮及慈鳳宮分別舉辦大型普度法會，席開近千桌招待好兄弟享用十方信眾準備的豐盛祭品，廟方將於法會結束後將數千份的白米、油、麵等民生用品分送給低收入戶，展現中元節慈悲為懷的精神。

玉皇宮與慈鳳宮今天在廟前搭棚擺桌供屏東市民擺設祭品舉辦聯合普度，上百位志工上午忙著整理場地，準備迎接中午過後湧入的祭拜人潮，每年參與普度法會的信眾十分踴躍，兩大宮廟前都將進行交通管制，廟方籲請信眾遵守會場秩序，車輛通過廟前請減速慢行。

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