太搶手！中元節「鹿港放水燈」 早在端午節就被搶光了

2019-08-13 12:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有百年傳統的「鹿港放水燈」，將在今天傍晚於福鹿溪登場，預計將施放1200盞水燈；許多民眾想要臨時登記，才發現放水燈太熱門，在端午節過後就宣告額滿，由於今年搶不到，決定明年手腳要快，才能搶到放水燈的機會！

鹿港地藏王廟從今天開始進行為期3天的普度法會，從一早就湧入大批民眾前來拜拜，把整座廟都擠得水洩不通，廟埕擺滿蓮花法船，還有超渡嬰靈所準備的奶瓶與玩具。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟指出，以往放水燈都是在農曆7月初一，後來因為配合民間習俗都在中元節普度，所以，從2004年開始，普度法會改在農曆7月13日起連辦3天，包括放水燈也改在農曆7月13日舉行。

林慧娟指出，「鹿港放水燈」近年來受理報名上限就是1200盞，最受歡迎的是限量50個「大厝燈」，其它則是「小厝燈」、「蓮花水燈」，很多民眾反應再增加數量，但放水燈就是要燒向天際，為了各方考量，數量不會再增加。

林慧娟說，因為普度法會都會提早到3、4月就開始報名，1200盞的水燈也會在端午過後沒多久，就會宣告額滿。

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