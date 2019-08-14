大忌諱！「旺來」拜好兄弟 專家：可這樣補救

2019-08-14 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕明天就是農曆7月15日中元節，家家戶戶都會準備供品祭拜好兄弟，但南投有1位民眾因見家中最多的水果就是自己種的鳳梨，索性就作為祭拜好兄弟的供品之一，惟因鳳梨台語唸「旺來」，豈不變成「好兄弟旺旺來」的「請鬼入厝」之不祥兆頭？遭親朋好友不斷斥責後，他自己也十分懊悔，並上網發出求救文：「拿錯水果祭拜好兄弟，有方法可補救？」

民俗專家廖大乙說，中元普度的習俗由來已久，道教稱為中元節、佛教稱為盂蘭盆節，相傳每年在農曆七月鬼門開，陰間鬼魂「放大假」，以接受子孫或後人祭祀香火供養，不過，無主孤魂卻只能四處遊蕩徘徊，為了止飢找東西吃，甚至可能在人間作怪，因此人們才會透過普度習俗，讓孤魂野鬼飽餐一頓，也祈求家宅平安、事事順利。

不過，普度的供品仍是一大學問，除鳳梨以外，香蕉、李子及梨子，諧音是「招你來」，諸如此類的水果，也不宜拜好兄弟，假使真的拜錯水果，基於「禮多不怪」原則，建議民眾再拜一次，並在心中默唸「有來有分（份）、沒來沒分（份），千萬不要擾民亂紛紛」，且準備的供品之中最好有空心菜，因為「空心」象徵「無心留客」，期盼好兄弟用完餐後儘速離去，不要在住家附近逗留。

廖大乙進一步表示，中元普度習俗上因台語諧音避免特定的水果作為供品，雖然並無科學相關考據，但希望民眾還是能秉持「寧可信其有、不可信其無」的理念，並對好兄弟抱持敬意、不褻瀆的款待原則，相信便能達到「好事來、歹事去」的目的。

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