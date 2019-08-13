高市中元普度食品稽查 4件蔬果農藥殘留不符規定

2019-08-13 20:03

〔記者方志賢／高雄報導〕中元節普度民眾準備各類供品祭祀好兄弟，為保障民眾食的安全，高市衛生局會同消保官，抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留不符規定，均已要求下架，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，4件蔬果檢出農藥殘留不符規定，其中高雄市鳳農市場供應的百香果驗出待克利0.65ppm（標準0.5ppm）微幅超標，南投埔里供應的百香果，也驗出芬諾克0.1ppm（標準0.01ppm）。

另外2件黃秋葵的供應商在嘉義市、縣，分別驗出氟尼胺0.21ppm（標準0.01ppm）及布芬淨0.06ppm（不得檢出）均移請轄管衛生局依法處辦。

衛生局表示，這次抽驗中元節應節及祭祀食品含蔬果37件、烘焙製品（紅龜粿、紅圓等）17件、休閒即食食品（糖果、餅乾、水果乾等）15件、素食製品14件、肉類加工製品（貢丸、香腸）6件、豆製品5件、水產加工製品（魚丸、魚蛋）4件，共計抽驗98件。

衛生局說，84件檢體分別檢驗農藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、漂白劑、保色劑等項，另14件素食製品檢驗動物性成份及植物五辛成份。

衛生局呼籲消費者為降低農產品農藥殘留的風險，應盡量選購當季蔬果或挑選有溯源標章的農產品，食用蔬果前應使用流動的水沖洗後再分切，以減少殘留農藥攝取量。

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