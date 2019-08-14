事業單位孳生登革熱病媒蚊 環保署：最高罰6000

2019-08-14 21:36

〔記者劉力仁／台北報導〕新北市中和區出現首例本土登革熱病例，環保署請各地方環保局加強轄內孳生源稽查，對於營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位，如有事實足認定孳生病媒幼蟲，依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，並要求限期改善。

環保署環管處副處長黃偉鳴表示，目前正處於颱風及高溫季節，疫情風險提升，呼籲民眾主動檢視生活環境，對於積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，以清除、減量、封填等方法，降低孳生源。廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置；使用中的儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。環保署建議民眾將1份漂白水加99份水稀釋，自製消毒液進行室內消毒。

全國今年迄今已累計本土病例70例（高雄市50例、台南市18例、桃園市1例、新北市1例）；境外移入病例也達到307例，是近10年同期最高。

環保署表示，8月5日召開第3次工作會議，邀集各地方環保局就登革熱高風險地點之稽查作法及執法情形加以討論，並請各地方環保局加強轄內孳生源稽查，對於營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位，如有事實足認定孳生病媒幼蟲，依廢棄物清理法第50條第3款裁處1200元以上6000元以下罰鍰，並且限期改善。部分學校利用暑假進行修繕工程，請校方加強工地孳生源清除。

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