新北首例本土登革熱在中和 個案曾至汐止、北市活動

2019-08-14 11:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年首例本土登革熱發生在中和區秀景里，1名40歲男性在8月6日因發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，個案工作地在台北市文山區，潛伏期間曾至汐止區漳樹路一段，目前正在釐清感染源，並針對個案住家與活動地周遭進行消毒與孳生源清除。

衛生局今天上午召開記者會說明疫情，衛生局副局長許朝程指出，這名40歲男性8月6日出現疑似登隔熱症狀，第3次就醫進行快篩，結果呈現陽性，8月12日通報。個案在潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染。

許朝程說明，這名40歲男性為冷氣安裝工人，公司位於台北市文山區，在潛伏期間曾外派至汐止區樟樹路一段工作，其密集接觸者共8人，包括3位家人、5位同事，其中1名住在永和的同事8月5日出現發燒症狀，登革熱快篩結果為陽性，已通報並採檢送驗，待疾病管制署確認。

接獲中央通報後，市長侯友宜指示召開跨局處應變會議，啟動因應作為，並要求各機關及區公所動員加強全區環境孳生源清除。

許朝程說明，已針對患者住家的該棟住戶及個案主要活動地戶外半徑200公尺進行化學防治噴藥消毒與孳生源清除作業，並針對個案住家周圍半徑50公尺範圍，逐戶入內進行噴消，擴大疫情調查與健康監測，個案活動範圍則執行區塊噴消與孳清，嚴密監控疫情發展。

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