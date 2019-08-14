新北中和首例本土登革熱確診 侯友宜要求29區全力備戰

2019-08-14 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市首例本土登革熱今天確診，發生在中和區秀景里。市長侯友宜表示，患者8月6日就診，今天確診為本土型登革熱，患者已痊癒出院，市府針對其曾經逗留的地點採取預防性消毒措施，並要求29區公所全力備戰，避免再有案例發生。

侯友宜表示，已針對患者住處、曾停留地點以及可能造成傳染的地方，全面做好消毒防治的準備工作，上週全面大清掃，並要求29區公所對於易產生孳生源的地方加強清掃、巡視，包括側溝、積淹水地點等。

另外，今天上午新北市議員張維倩召開記者會，指市府8月10日才辦理「清潔日」，短短4天就爆發登革熱疫情，質疑防疫破功。

侯友宜解釋，早在清潔日之前，患者於8月6日出現疑似症狀就診，只是到今天才確診，上週的清潔日是重點式的防範，注重環境衛生的打掃，希望不要讓登革熱再次發生，但是8月6日還沒確診，昨天已針對患者住處消毒並進行居家環境清潔，今天確診之後，再一次展開防疫措施。

媒體詢問侯友宜，去年新北市的登革熱疫情嚴峻，今年是否採取進一步防疫作為？

侯友宜回應，市府全心全力做好防疫工作，希望此案以後不再發生，最近天氣不穩定，一下子大雨、一下子豔陽高照，容易造成登革熱孳生源，區公所與鄰里都要有面對作戰的態度，大家一起來，清潔絕對不是一次，是每天要落實的事情，29區公所要全部動起來。

此外，先前高雄市長韓國瑜爬樹視察登革熱防疫措施，引發爭議，被問到是否安排視察登革熱防疫作為，侯友宜說，「我隨時都要去看，不一定是發生時才去看」。他強調，環境衛生清潔是例行性的重點工作，不是等登革熱來時才列為重點工作 ，這樣太慢了，他不是視察登革熱，而是視察環境衛生有沒有做好。

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