受邀花蓮演講又收恐嚇信！黃捷嚴正抗議：有人藉此打壓民主集會

花蓮藍天麗池飯店收到恐嚇信，台灣東社發言人陳財能（中）、立委黃捷（左）及哈佛女孩謝佩芬（右）同聲譴責。（民眾提供）

2024/03/16 18:50

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投資未來世代！ 台灣東社明邀請黃捷、謝佩芬花蓮演講

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣東社今天下午邀請民進黨立委黃捷及哈佛女孩謝佩芬演講，演講前1小時藍天麗池飯店卻收到恐嚇郵件稱「飯店內放3枚炸彈」，要求飯店匯款500萬元，黃捷說，近來連續多次接到類似恐嚇信，懷疑是連續犯，若是有人藉此威脅要來影響民主的集會，她嚴正表達抗議，也希望警方徹查。

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台灣東社響應總統當選人賴清德提議的「投資未來世代」論壇，今天邀請民進黨立委黃捷及哈佛女孩謝佩芬到花蓮藍天麗池飯店演講，不料飯店卻在下午1點05分收到恐嚇電子郵件，指飯店2樓會場被放置爆裂物3枚，要求飯店於下午3點時前備妥5百萬元並匯款，如無匯款將在下午3點半引爆。

花蓮警分局下午2點多接獲報案，立即啟動緊急應變小組，同步通知縣警察局刑警大隊、鑑識科等到場進行搜索，應變小組也針對飯店逐層安全檢查，不過並未發現可疑物品或爆裂物。花蓮警分局表示，相關恐嚇信件續由刑警大隊追查郵件IP位置中，希望揪出不法犯嫌，並追查是否與之前的恐嚇信有關聯。

黃捷在演講會後受訪說，演講到一半接到通知說飯店收到恐嚇信，如果這封恐嚇信是針對自己而來，她懷疑或許和前幾封恐嚇信有關，有可能是連續犯，希望花蓮警方徹查，到底有沒有和前幾封有關？是否同一IP位址？

黃捷說，2週前在立院有收到實體恐嚇信件、也有電子郵件，內容附帶一張子彈照片，說要針對她的人身安全恐嚇取財，如果沒有匯款8百萬元，就要威脅她的人身安全，且連帶後面又收到幾封信件。她說，她尚未看到信件內容，到底飯店收到的恐嚇信件是針對她個人，還是針對這場黨內民主、自由的集會論壇進行打壓？希望警方徹查。

黃捷強調，如果恐嚇意味著要針對民主集會來打壓，更不可取，她希望站出來嚴正抗議這件事，抗議有人利用這樣的方式打壓民主集會。

台灣東社發言人陳財能說，這場活動約1、2週前確定舉辦，也在網路公告，這1、2個月黃委員收到多封騷擾信，懷疑內情不單純，要求花蓮警方徹查恐嚇信件來源。

黃捷今天受邀到藍天麗池飯店演講，飯店卻收到恐嚇信。（民眾提供）

花蓮警方接到飯店報案有炸彈恐嚇，逐一在座位進行搜索。（民眾提供）

黃捷強調，如果有人藉由恐嚇威脅來打壓民主集會，她表達嚴正抗議。（民眾提供）

花蓮警方現場仔細搜索，沒有查到爆裂物。（民眾提供）

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