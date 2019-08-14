本土登革熱向北發展！中和出現今年雙北首例

2019-08-14 09:57

〔記者林惠琴／台北報導〕本土登革熱疫情向北發展！繼日前桃園市出現今年首例本土登革熱後，衛福部疾管署今日公布新北市今年首例本土登革熱，為中和區秀景里40多歲男性、是一名冷氣裝修人員，其同事也有疑似症狀，正在檢驗中。

疾管署副署長莊人祥表示，該名個案近期無出國史，8月6日出現發燒、頭痛、喉嚨痛、腹瀉及肌肉痛等症狀，因症狀持續至診所就醫，陸續診斷為感冒、麻疹，三度就醫至醫院經檢驗確診感染登革病毒第一型，所幸目前健康情形良好，已出院返家休養。

莊人祥指出，該名個案的居住地在新北市中和區，但從事冷氣裝修工作，曾到位於台北市文山區的公司倉庫，主要提供服務的地點則是新北市汐止區，感染源待有待進一步釐清。不過，其同事也出現登革熱疑似症狀，正在檢驗中。

莊人祥解釋，該名個案確診感染登革病毒第一型，與高雄市流行的第四型、台南市流行的第二型不同，研判與國內其他疫情無關。

莊人祥也強調，去年新北市7月也有出現本土登革熱，當時更因菜園群聚感染，在新莊區累計44例。

莊人祥指出，衛生單位於8月12日接獲通報後，即啟動相關防治工作，包括進行個案居住地周邊孳生源調查與清除，與個案住所同棟戶內噴霧罐消毒及戶外200公尺噴消，預計今日執行個案居住地50公尺戶內外噴消及工作地孳生源調查、清除工作。

根據疾管署統計，今年國內累計70例本土登革熱病例，包含高雄市50例、台南市18例、桃園市1例、新北市1例；另有307例境外移入，境外移入病例數為近10年同期最高。

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