登革熱疫情10年來最嚴峻！ 環署籲雨後清理積水容器

2019-08-10 13:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕利奇馬颱風造成中部以北、東北部降雨，後續西南風也已為中南部帶來雨勢，環保署表示，目前登革熱疫情是10年來同期最高，適逢雨後積水容易造成孑孓孳生，有登革熱隱憂，呼籲用適當比例漂白水消毒，積極清除積水容器，共同防止疫情蔓延。

環保署引衛福部疾病管制署資料指出，今年截至昨天已累計本土病例68例；境外移入病例也達到291例，是近10年同期最高。

因登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1週後就能羽化成蚊並成為登革熱病毒傳播媒介，而且氣候已進入蚊蟲易孳生的條件，環保署呼籲民眾千萬不能掉以輕心，大雨過後，應立即清除居家及社區環境附近積水容器（例如檢查盛水容器、廢輪胎、帆布凹面、盆栽植物底盤、菜園菜圃等），落實「巡、倒、清、刷」工作，並可透過購買坊間市售家用漂白水進行室內消毒，並依標示適當稀釋（例如1份漂白水加99份水稀釋）。

而關於飲水安全方面，環保署表示，自來水事業單位及環保機關已加強飲用水水質檢測，本次颱風期間至昨天止，抽驗件數17件，水質均符合飲用水標準。

環保署提醒民眾注意颱風過後飲用水務必煮沸，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發後再喝。使用井水或山泉水等簡易自來水用戶，更應注意確實煮沸後才可飲用。如停水後恢復供水時，可先打開水龍頭，讓自來水流出並收集作為沖洗馬桶之用，以節省水資源，待數分鐘再取用煮沸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法