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拾荒婦「捧千萬現金買房！」網一致認同：只是閒不下來

網友指出，有些長輩做回收，只是閒不下來而已。示意圖。（法新社）

網友指出，有些長輩做回收，只是閒不下來而已。示意圖。（法新社）

2024/07/16 23:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在論壇指出，看到一個做回收的阿伯，後來得知，阿伯是包租公，每月至少收20萬元，讓原PO十分好奇，「台灣社會很多這種隱形的有錢老人嗎？」有網友看了貼文透露，「當年員林剛重劃完，有批電梯別墅2000多萬元，一位撿回收的老婦，提了現金買了2戶且無貸款」。

網友近日在PTT論壇發文，一名做資源回收已有10幾年的阿伯，本來把四處拾來的回收放在附近的某塊小畸零地，後來被抗議後，才沒有繼續放，但聽說這阿伯超有錢，是個月收20萬元以上的包租公，聲稱做回收只是維持身體健康。

另外，原PO還透露，有一個賣麵的中老年婦人，走路一拐一拐、行動稍微不便，但算是健康的，在大熱天沒冷氣的小店辛苦賣麵，本以為她過得有點辛苦，結果竟在店附近擁有三間中古屋，因此讓原PO相當震驚，「這種隱形的有錢老人，在台灣社會多嗎？」

貼文曝光，引起許多網友熱議，「很多都是在市場工作的隱藏富豪」、「我上個公司的清潔阿姨，一家自住三重的三層樓透天厝，還新買一間新莊新成屋租給房客，來打掃真的就是做健康加上來交朋友的」、「有錢就一定要揮霍嗎，每個人都有自己的生活方式，開心不要妨礙到他人就好」、「對那些人來說夠用就好，多少根本不是重點」。

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