竹市府晴空匯惡火專案報告 民進黨團轟看不見解決問題誠意

新竹市府在市議會進行晴空匯惡火議會專案報告，但民進黨團轟看不見市府解決問題的誠意。（記者洪美秀攝）

2024/07/16 21:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯526惡火釀2名勇消殉職，當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，本月10日又因不明原因冒煙，市府消防局與都發處今天在市議會進行專案報告，初步判斷10日是因接地線冒煙，疑似是有漏電狀況。但對於市府的處置作為和報告，民進黨認為是避重就輕，未能徹底檢討，呼籲市府在中央修法前就應有相關因應作為，不是把責任推給中央。

民進黨團市議員劉崇顯說，2名殉職消防員在求救當下有表示「無線電請勿佔頻」，這代表在受困當下他們還是能收到外部訊息，消防局卻一再強調外部沒有在第一時間收到求救訊號，這中間的落差應該要清楚說明，才能真正回應殉職同仁家屬的訴求。

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針對社區管道間防火填塞未落實的問題，劉崇顯認為市府應該要協助管委會釐清哪些部分是建商一次施工的管線、哪些是外部廠商二次施工的管線，讓住戶能夠有所依據向該負責的單位求償。

市議員劉彥伶提到，市府應盡速釐清10日的B1冒煙原因，許多居民都深怕相同的事情再發生，建議市府要盡快協助居民重建家園，不要讓同樣的悲劇再發生。市議員鄭美娟表示，6月6日消防局和都發處已開始進行排查各大樓，建議市府針對豐邑建設在竹市的建案，優先去檢視這些建案的管道間設置是否與晴空匯有一樣的方式設置，建議市府啟動輔導機制優先來改善，降低因管道間設置位置，影響市民及消防員生命安全。

市議員楊玲宜也提三大訴求，526晴空匯火災的指揮救災過程、搶救過程有無疏失？為何在凌晨抵達的第二大隊，未能清楚掌握各分組隊員部署的位置與人力？更重要的是，平時演練或訓練是否有落實？對爭取隊員個人裝備提升的部分，火場攝影機與消防帽是否有影像監測與定位功能？如果只有錄影還是無法保障同仁安全、避免空間迷失。為何不用二備金，還要等114年預算才執行。且不用等中央修法，市府就可依公安申請辦法，將管道間防火區劃、防火填塞、一般電源與緊急電源應明確區隔設置、高樓層須設置無線電通訊輔助設備等納入公安檢查項目，制定相關規範辦法。

消防局長李世恭說明，7月10日是D棟地下室接地線燒起來，由於A、B、C、D棟公設用電，都是從D棟接出去的，研判A、B、C棟部分有漏電，沒辦法把電透過接地線傳導出去，應是有漏電的狀況，後續會再追查原因。

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