晴空匯火警報告「複製貼上」？ 竹市消防局挨轟道歉

新竹市消防局提供晴空匯火警報案及出勤時間全一樣，市議員林彥甫批消防局提供的資料根本是唬弄人給假資料。（林彥甫提供）

2024/07/11 12:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯526惡火釀2名勇消殉職，新竹市議會下週臨時會將進行晴空匯大樓火警消防暨建築公安專案報告，市議員林彥甫卻發現消防局提供的報告中，無論是報案時間，或4個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間及抵達時間竟完全一樣，痛批：「根本複製貼上，想掩蓋真相」，質疑消防局是拿假資料唬弄人。

對此，新竹市消防局解釋，是資料誤繕，將盡速修正並重新提供更正檔案，也感謝民代協助校正。

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林彥甫說，黨團拿到晴空匯報告資料時，才翻開沒幾頁，就發現讓人傻眼的誇張資訊，無論是「報案人資料」或是「派遣明細」，竟出現連續6個不同報案人，都是同樣時間點，甚至同秒數的報案時間，派遣記錄上也出現4個分隊跟二大隊同時間、同秒數出勤。

林彥甫質疑，消防局內部的派遣紀錄，都有清楚的時間點跟原始資料，拿這樣的資料要來議會報告，會讓人質疑資料的真實性跟可信度。時力黨團7月1日已發文要求提供火災當日的「火災案件紀錄表」，但到現在依然還沒提供。

林彥甫也痛批，消防局竟提供假資料給議會，刻意掩蓋事實，到底在怕什麼，4個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間和抵達時間怎麼可能一模一樣，根本複製貼上。

新竹市消防局表示，經了解後發現確實是資料誤繕，也親自致電向議員說明。消防局感謝議員的提醒，對於資料誤繕部分致上最深歉意，將儘速修正並重新提供更正檔案。

林彥甫說，不要扯什麼文書登打錯誤，因為消防局的電腦都有原始資料，幾點幾分一清二楚，無法竄改。然而，消防局刻意選擇用摘要的方式呈現，並提供假訊息給議員，唯一可能的原因就是明知有問題，企圖以此模糊焦點。

林彥甫痛批消防局提供假資料給議會，刻意掩蓋事實，4個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間和抵達時間怎麼可能一模一樣，根本複製貼上。（資料照，記者洪美秀攝）

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