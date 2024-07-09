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新竹晴空匯大火殷鑑 中市增訂須有消防、機電技師簽證才發使照

新竹晴空匯大火殷鑑，中市增訂須有消防、機電技師簽證才發給使照。（圖：市府提供）

新竹晴空匯大火殷鑑，中市增訂須有消防、機電技師簽證才發給使照。（圖：市府提供）

2024/07/09 16:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新竹晴空匯大火燒出高樓層住宅消防公安，台中市列管531棟高樓建築集合式住宅，要求公安申報，有7件未申報，都發局將開罰6到30萬元；另加強源頭管制，即日起增列新建大樓須檢附防火填塞、管道間防火區劃消防與機電技師簽證，才會核發使用執照，加強建物消防安全機制防患未然。

新竹晴空匯大火燒出高樓層住宅消防公安，台中市消防局長孫福佑指出，台中近5年建築物火災共計3184件，建築物火災又以獨立住宅火警最多，共1563件，占49%，集合住宅748件、23%居次。

孫福佑說，台中各類場所消防安全列管618棟高層建物（50公尺以上或16層以上建築物），因樓高搶救不易，須每年定期委託專業機構進行檢修，並完成申報；台中市雲梯車現有24輛，其中50公尺雲梯車計有5輛，將持續添購，預計明年添購一部70公尺雲梯車。

此外，都發局長李正偉指出，新竹新竹晴空匯大火後，已針對全市列管531處高樓層集合式住宅要求須公安申報，結果除18家是一年內新啟用免申報外，有7處未申報，近期將處6至30萬罰鍰。

因殷鑑在前，李正偉指出，台中也加強兩機制協助消防救災，包括與消防局建立建管圖資鏈結，提供建築管道間及空間配置圖資，甚至建築若有室內裝修變更，更新圖資也會放上雲端，供消防救災時了解火場空間配置。

李正偉指出，另加強源頭管制，目前建築物申請使用執照時多以要求出具建築師、結構技師及水電技師的簽證，目前則另要求新建案須再針對包括管道間、機電間均有消防及機電技師查核跟簽證後，才會核發使用執照，確保建物的公安，防患未然。

此外，李正偉另指出，新竹晴空匯發生大火後，6月也抽查該建案建商在台中的兩處建案，發現管道間有不當變更未依規定恢復，已要求限今年底前改善。

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