竹市議員批晴空匯火警指揮調度混亂／調兩勇消進火場 名單未給指揮官

誰下指令讓兩殉職勇消入火場卻未交接給指揮官，市議員劉崇顯稱晴空匯火警指揮調度混亂，是最需要釐清的部分。（記者洪美秀攝）

2024/06/07 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯火警造成消防員李詠真與周立鑫殉職，市議員劉崇顯昨在議會總質詢提到，當時兩人不在大隊指揮官的管制站名單，到底誰下令要兩人著裝進火場？又為何未把兩人的名單交給指揮官，兩勇消求救時，還有其他消防員佔用頻道，都凸顯救災現場指揮調度混亂。

劉崇顯提到，根據吹哨者指出，下令兩位殉職消防員進入火場搜救的時間，跟大隊到場後會有指揮權轉移作業，為何分隊下指令，沒有交接到大隊安全管制作業？

請繼續往下閱讀...

劉崇顯質疑，兩人先前的任務是疏散民眾，從輕裝到全副武裝需時間，但市府卻說兩人急於救人未交名牌，這對兩人非常不厚道，到底是誰下令他們到火場救人，是先鋒隊還是大隊指揮官？李世恭表示，是分隊初期指揮官下令。

劉崇顯也質疑，受困消防員，在無線電提到「無線電請勿佔頻」，代表呼救時，還有其他資訊透過相同頻道傳遞，盼消防局釐清是否有佔頻的情形。

李世恭昨天也公佈無線電錄音檔部分譯文提到，當天二大01收到相關訊息時有提到：「我們這頻道改成專用頻道，其餘人員轉到八號頻道」，強調確實有淨空頻道未佔頻。

而從三支無線電下載錄音檔，共上千個檔案，他昨天公布其中一分十九秒的錄音檔。錄音檔指出，周立鑫喊「Mayday、Mayday」，四秒後，金山01回覆「喊Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，兩秒後，周立鑫回覆「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，Mayday」，七秒後，光復一線回覆「二大01，光復01呼叫，光復一線正在七樓樓梯間，請問是否前往內部救援」。

經過六秒，二大01發話「杰勳你強波器設的怎麼樣」，接著金山01喊「0101，有人喊Mayday、有人喊Mayday」，二大01回覆「收到，我們這頻道改成專用頻道，其餘救災人員轉到八號頻道」。再經三秒後，金山01「剛才喊Mayday的同仁，剛才喊Mayday的同仁，請重複你的姓名」。經過五秒，建築物內部無線電已無回應。

李世恭指出，從譯文可證實指揮官聽到Mayday後，就要求確認姓名，並展開相關救援行動，並無延誤救援，且頻道確實有淨空。相關譯文及錄音檔已交由災調會及檢調單位。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法