登革熱蚊子分南北！ 北部不易受驚 南部易受驚嚇

2019-08-14 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市出現今年首例本土登革熱，由於登革熱病媒蚊南北大不同，北部以白線斑蚊為主，南部則是埃及斑蚊，兩者特性不同，防治對策也不同，民眾可注意。

根據疾管署資料，國內傳播登革熱的病媒蚊為斑蚊屬，特徵是身體黑色，腳上有白斑，主要是白線斑蚊與埃及斑蚊，其中，白線斑蚊中胸楯板有一條白色中央縱紋，埃及斑蚊成蚊胸部兩側，具有一對似七弦琴的縱線及中間一對黃色縱線。

疾管署也表示，白線斑蚊的棲息場所主要為室外，活動場所多在離孳生源不遠且陰涼不通風的場所，例如盆栽、堆放雜物或輪胎處，以及孳生源附近的樹林草叢、竹林與空屋等處所；蚊子警覺性低，不易受到驚動而中斷吸血，通常會在同一宿主吸飽血液後才離開。

至於埃及斑蚊，喜歡棲息在室內，多棲息在陰暗、潮濕、不通風的角落，例如在家中的廚房，在臥室則是多停留於牆角、窗簾及懸掛的深色衣服上；蚊子警覺性高，易受到驚動而中斷吸血。

此外，疾管署也提醒，不是家住高樓層就沒有蚊子，蚊子雖然由地面垂直起飛直達10樓以上機率不大，但藉由氣流、工具的運送，仍可能登高，例如在電梯門開啟時進入而上升，因此要注意住家樓下、地下室或停車場是否布滿蚊子的孳生源。

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