金門9主官人事異動 陳福海：全力為鄉親打造友善醫療環境

金門縣長陳福海（左二）前往縣衛生局為4名新任衛生所主任主持布達典禮。（金門縣衛生局提供）

2024/07/16 22:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行縣水產試驗所所長李佳發等9位主官人事布達，這也是縣長陳福海上任後第13波人事異動。陳福海說，仍將一秉初衷，全力為鄉親打造友善的醫療環境。

金門縣衛生局為所屬4鄉鎮衛生所舉行新任主任聯合布達交接典禮，除金寧衛生所主任吳國斌未異動，其餘4鎮衛生所主任大搬風，新主任名單包括金城衛生所王漢志、金湖衛生所許雅荃、金沙衛生所楊大威、烈嶼衛生所方文櫸；縣長陳福海親往主持布達，縣府主計處處長王崑龍監交。

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陳福海說，改善醫護環境不僅要讓鄉親感受得到，更要讓醫護人員有舒適的工作環境，才能留住人才，為鄉親服務。

他說，若在烈嶼、金寧、金城的中心點建立1座醫療中心，改善西半島的醫療問題；他強調，這需要縣府與中央政府的共同努力，並相信這個構想能獲得總統賴清德的支持。

他說，中國廈門市每天有大量的遊客流動，只要金門具備優質的醫療環境，相信能吸引更多廈門的患者來金門就醫，更有助促進兩岸醫療合作與信任。對於金門與福建的醫療市場合作，他充滿信心。

除了4名衛生所主任，縣府這1波人事名單中，還有5位2級單位主官異動，包括金門縣水產試驗所所長李佳發、採購招標所所長翁秝蓁、家庭教育中心主任吳玉華、金寧鄉戶政事務所主任陳松堅、金沙鎮戶政事務所主任楊文璽，均自7月16日生效。

金門縣政府為9名主官人事異動舉行布達。（金門縣政府提供）

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