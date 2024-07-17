埔里美人腿公主選拔「須附短裙短褲走秀片」 挨批物化女性

南投縣將舉辦美人腿公主選拔，惟參賽須提供「穿著短裙或短褲走秀」影片，引發物化女性的爭議。（取自埔里鎮農會官網）

2024/07/17 18:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府指導埔里鎮農會舉辦「2024埔里美人腿節暨農民節表揚大會」活動，主要推廣茭白筍，並有「尋找茭點女神」美人腿公主選拔，惟近期臉書卻有網友質疑活動物化女性，民進黨南投縣議員沈夙崢也認為，選拔要求報名者提供「穿著短裙或短褲走秀」影片，完全不符現今性平觀念，希望縣府不要造成錯誤示範。

沈夙崢表示，在美人腿公主選拔的徵求廣告中，斗大標題寫著「茭點女神」，參選資格直接寫出「16歲以上之單身女性」、「紋身者恕不受理報名」等條件，參選方式更要求報名者提供「穿著短裙或短褲之走秀」的影片，完全不符合現代的性平觀念，經向縣府相關單位詢問，竟獲推諉卸責、避重就輕的回應，還稱活動一直以來都是這樣的方式舉辦，沒有問題。

請繼續往下閱讀...

沈說，她自就任議員以來就非常關心性平議題，加上近日台北市幼稚園性平案鬧得沸沸揚揚，都是在提醒大家，性別平等要從生活中落實，要從小建立尊重性別平等，不要物化身體，她樂見縣府推廣農特產，但也要求縣府，尊重社會各界的聲音，並帶頭落實性別平等，不要遊走模糊邊緣。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥回應，該活動縣府是上級指導機關，相關活動則是埔里鎮農會承辦，在接獲陳情與反映後，已要求農會要修正評分辦法，在評選身體部位方面，要改為才藝評選，並要注重台風、儀態，目前農會仍在修正，希望從善如流，消弭外界對活動的疑慮。

南投縣將舉辦美人腿公主選拔，惟參賽須提供「穿著短裙或短褲走秀」影片，引發物化女性的爭議。（取自活動報名網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法