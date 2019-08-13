最長3天！台中8/20起停水23至46小時 影響近12萬戶

2019-08-13 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中又要停水了，這次最長的要停3天！台水公司配合台中市進行「管線遷移暨幹管檢修2合1工程」，部分地區自8月20日早上10時起停水23小時至46小時，其中北屯、西屯、南屯、中西東南北區的全區或部分區里（約為文心路以東、台鐵以西的區域）將停水46小時，潭子、大雅部分區里停水23小時，停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶，提醒及早儲水備用。

台水第四區處今天公告提醒記得儲水，指配合台中市府進行「潭子區外環路（一號）一期道路工程（第二階段）∮1000公釐鋼管管線遷移工程」，預計108年8月20日早上10時起至8月21日早上9時止，停水23小時。

又為避免同一供水區域重複停水，因此合併進行「台中市北屯區∮1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修作業」，同步於108年8月20日早上10時起至8月22日早上8時止，停水46小時，停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶，台水期間將設置民生用水臨時取水站共計113站。

停水及水壓降低區域範圍如下：

【停水區域】：

（一）停水23小時地區（20日早上10時起至21日早上9時）：

（1）潭子區全里停水：東寶里

（2）潭子區部分停水里別：頭家東里、甘蔗里、大富里、潭秀里、潭陽里、福仁里、潭北里

（3）大雅區部分停水里別：西寶里、三和里。

2、停水戶數：1萬2700戶。

（二）停水46小時地區（20日早上10時起至22日早上8時）：

（1）南區:崇倫里、西川里

（2）西區:公館里、藍興里、東昇里、廣民里、三民里、利民里、民生里、大忠里、吉龍里、土庫里、安龍里、公民里、平和里、昇平里、雙龍里、後龍里、和龍里、公正里、公德里、公益里、中興里、民龍里、公平里、忠誠里、忠明里

（3）東區:干城里、富台里、富仁里、東勢里

（4）中區:中華里、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里

（5）北區:中正里、六合里、大湖里、錦平里、新興里、文莊里、光大里、五常里、新北里、樂英里、錦村里、錦洲里、錦祥里、金華里、金龍里、邱厝里、建興里、賴村里、育德里、淡溝里、健行里、中達里、建德里、頂厝里、崇德里、賴厝里、賴福里、賴興里、賴旺里、賴明里、梅川里、明德里、明新里、長青里、立人里

（6）北屯區:北京里、三光里、北屯里、平昌里、平安里、平德里

（7）西屯區:何福里、何德里、何明里、何厝里、何南里、何成里

（8）南屯區:大業里、文心里、大同里、同心里、大誠里、大興里

2.部分停水:

（1）南區:工學里、樹德里、和平里、福順里、福平里、新榮里、長榮里、長春里

（2）東區:新庄里、合作里、東南里、旱溪里

（3）北屯區:北興里

（4）南屯區:向心里、豐樂里、溝墘里、惠中里

（5）西屯區:何源里、何仁里、何安里

3、降壓地區:

（1）北屯區:平田里、平心里、平和里。

4、部分降壓:

（1）北屯區:平興里、東光里、平順里、平福里、平陽里、水湳里

（2）南屯區:田心里、溝墘里、惠中里

（3）西屯區:大福里、大鵬里、逢福里、惠來里、大河里、何源里、何仁里、何安里

台水期間將設置民生用水臨時取水站共計113站，民眾可請上台水第四區處停水公告查詢系統，或臨時供水站位置及詳細停水訊息網站，於取水站「查詢欄」輸入停水地址即可查知，另外，工業用戶及醫療單位取水點可至台水各服務所或營運所購水後台中給水廠、 豐原給水廠取水。

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