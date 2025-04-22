關鍵三天！川普預告烏戰和平計畫 傳涉歐洲部隊、承認俄佔領土

美國前總統川普21日表示，將於「未來三天內」公布烏克蘭戰爭和平計畫的細節。（路透）

2025/04/22 21:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普21日表示，將於本週公布其斡旋的烏克蘭戰爭和平計畫細節。據浮現的內容顯示，該計畫可能包含部署歐洲部隊以執行停火，以及承認俄羅斯佔領區等敏感安排，引發關注。

《紐約郵報》報導，川普向記者表示，將在「未來三天內」提供完整細節，並稱與烏克蘭、俄羅斯方面進行了「非常好的會議」。此前，華府已與交戰雙方進行數月討論，川普更於上週五威脅，若雙方不回應和平協議，美國將退出停火談判。

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儘管基輔與莫斯科仍在內部討論，具體條款未定案，但一名美國資深行政官員透露，若能達成停火協議，計畫可能包括部署歐洲部隊至烏克蘭。該官員稱此部隊為「韌性部隊」（resiliency force），是烏克蘭尋求的安全保證之一環。此外，計畫可能還包含一個由俄羅斯、烏克蘭及一非北約（NATO）第三方國家組成的獨立維和部隊或「聯合委員會」，負責監控前線停火狀況。美國的角色可能側重於提供資金支援，而非派遣地面部隊。

更具爭議的是，《華爾街日報》週日報導，該提案可能包括美國承認克里米亞為俄羅斯領土。俄羅斯於2014年入侵烏克蘭後併吞克里米亞，歷任美國總統均反對承認其主權歸屬莫斯科，基輔先前也劃下紅線，拒絕承認任何遭併吞領土為俄國所有。資深官員證實，上週美方代表團與基輔會談時，烏方最關切的就是協議中的「土地」部分，涉及承認俄佔區主權。

該官員引述會談情況表示，烏克蘭似乎「願意放棄其20%的土地」，前提是美方僅給予「事實上」（de facto）的承認，而非「法理上」（de jure）的承認。官員解釋，「事實上」意指承認俄羅斯佔領該地，但不代表烏克蘭永遠放棄；「法理上」則意味承認俄羅斯取得土地，且烏方永不再收回。

然而，計畫細節浮出水面之際，各方立場仍不明朗。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）週末否認其代表團與美方代表（包括國務卿魯比歐 及總統特使魏科夫、凱洛格等人）在巴黎會談後，對和平協議達成「九成」一致的說法。烏梅洛夫向媒體表示，其辦公室「不做政治決定」，並質疑在俄羅斯持續空襲下討論進展的意義，但強調「如何確保停火提案可行並被可靠監控」是關鍵問題，且與美方夥伴保持建設性對話。

俄羅斯方面，總統普廷週一表示，會先「分析評估」週末由他宣布、但遭俄軍自身多次違反的30小時東正教復活節停火結果，再決定是否承諾更長期的停火。分析認為，俄方尚未展現認真看待和平協議的跡象。據報，美方特使本週將向俄方提出最後條件，可能包括減輕制裁。與此同時，俄羅斯週一批准了與伊朗的戰略夥伴協議，承諾加強經濟、軍事和政治合作。

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