厲害！這間學校的學生很會考老師，已逾200人金榜題名

2019-08-13 09:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受到少子化影響，各縣市的國小教師甄選，不是不辦就是招考名額少，在如此嚴峻的大環境下，國立屏東大學的師培畢業生仍傳佳績，今年至今已有超過200人考取正式教師，有多人榮登榜首，也有人在多個縣市同時上榜。

108學年度各縣市教師甄試結果陸續出爐，國立屏東大學統計，各師培學系及師資培育中心畢業生頻傳捷報，目前已知包括國小教師、特教和幼教等師資類科，至少超過200位師資生考取正式教師。

屏大表示，面對全台教師甄試激烈競爭的環境，為了讓該校師資生順利成為正式教師，師資培育中心、各師培學系及其他相關系所，在平日的學習過程中就積極協助師資生，舉辦各種輔導活動。

包括規畫師培增能講座，邀請實戰經驗豐富教師給予同學面對面的技巧指導，及舉辦教學實務能力檢測，模擬試教與面試等，為全校師資生打造最佳學習環境，以爭取佳績。

屏大師培中心指出，在教甄前夕，還會開設教育專業科目加強班、舉辦模擬考試、新興議題講座，也透過實務能力研習，增強學生板書、教案撰寫、上台試教等各項實戰能力。

尤其在教檢考試當天，也設立「考生服務隊」，提供考生便利服務，各學系師長也都會到場鼓勵同學，讓屏東大學考生們感受學校的支持與祝福，校方也期望教甄上榜的學生能在教育的場域上繼續發光發熱，同時歡迎有志從事教職的學子，報考屏大各師培學系或參加甄選，加修教育學程。

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