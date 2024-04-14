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台南水道元老裝置藝術屢被扯斷功成身退 台灣燈會作品將接棒

台南山上花園水道博物館元老級裝置藝術《秘鏡》，為開園以來的打卡熱點，近期已功成身退。（記者劉婉君攝）

台南山上花園水道博物館元老級裝置藝術《秘鏡》，為開園以來的打卡熱點，近期已功成身退。（記者劉婉君攝）

2024/04/14 12:46

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館裝置藝術《秘鏡》，從開園以來設置迄今，將近5年來為園區打卡熱點，但因戶外風吹日曬，還屢遭遊客碰觸拉扯，已面臨使用極限，近期功成身退，消息傳出，不少民眾分享與它的互動回憶。

文化局表示，《秘鏡》「退休」，主體已於日前移除，許多曾經在此留影的民眾直呼可惜，文化局表示，後續將導入今年台灣燈會相當受歡迎的作品取代，希望藉由新展品進駐，展現不一樣的藝術氛圍。

文化局表示，《秘鏡》為2019年漁光島藝術季頗獲好評的作品，活動結束後正逢水道博物館開館，移往水道博物館密林區繼續展出，可說是園區元老級的裝置藝術。

不過，《秘鏡》除了面對戶外嚴苛的天氣挑戰，一串串的鏡面裝置也常遭遊客扯斷，就連館方豎立的「請勿拉扯」告示牌，也被連根拔起，將近5年來，館方修護作品用掉的鋼線已經超過500公尺，可繞學校操場一圈了。

文化局指出，該作品早就超過保存年限，但因一直沒有找到替代裝置，因此一直修補至今，今年台灣燈會結束後，水道獲得一組作品，即將在近日進駐，因此於上週將《秘鏡》移除，希望透過新作品進駐，能為山區帶來新話題。

台南山上花園水道博物館元老級裝置藝術《秘鏡》，為開園以來的打卡熱點，近期已功成身退。（記者劉婉君攝）

台南山上花園水道博物館元老級裝置藝術《秘鏡》，為開園以來的打卡熱點，近期已功成身退。（記者劉婉君攝）

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