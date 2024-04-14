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高雄大華國小畢業生逐夢 騎單車挑戰東岸百里

高雄市大華國小34名畢業生昨天順利完成畢業前夕的百公里長騎活動。（圖由大華國小提供）

高雄市大華國小34名畢業生昨天順利完成畢業前夕的百公里長騎活動。（圖由大華國小提供）

2024/04/14 13:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市大華國小34位畢業生昨（13）日從台東火車站出發，騎單車往返成功鎮海濱公園，完成全長114.3公里的挑戰，在畢業前夕，為6年國小生活留下最難忘的記憶。

今年是大華國小連續10年舉行的畢騎活動，並特別拉到台東騎乘東海岸最迷人的公路，畢業生們事先歷經7個月17次的長短途練習，昨天正式登場，一路風景秀麗，也遇到下雨，但大家仍展現如快樂的追風少年，完成這趟畢業挑戰。

大華國小表示，昨早5點天光微亮時，畢騎團隊已在台東火車站集合，今年共240人參與以34位畢業生為核心，還有18位學弟妹、13位學長姐應援，家長和老師也有175位，沿途有的陪騎，有的負責補給、交管、醫護與維修等工作，以確保所有學生畢騎安全，活動自6點正式出發， 一路騎到成功鎮海濱公園再折返回出發點。

畢業生楊子萱說，平時的訓練已讓自己精疲力盡，原本以為完成畢騎是遙不可及的事，尤其上坡氣喘噓噓，還有永無止境的直線加速，直言騎到腦袋空白，不過最後成功的完成挑戰，這會是一段難忘的回憶。

畢業生蘇泰之說，過去7個月的訓練，從平路一直騎到月世界、台三線的山路等，直到這次的最終百公里挑戰，完成後有著滿滿的成就感，畢騎很累，但是一件很有趣的事。

高雄市大華國小連續10年舉辦畢騎活動，今年挑戰東岸海百公里路線，34名畢業生昨天在家長和老師的陪伴下，順利完成創舉。（圖由大華國小提供）

高雄市大華國小連續10年舉辦畢騎活動，今年挑戰東岸海百公里路線，34名畢業生昨天在家長和老師的陪伴下，順利完成創舉。（圖由大華國小提供）

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