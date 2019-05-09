護理師守護弱勢童獲肯定 杏壇芬芳獎名單出爐

2019-05-09 12:54

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部杏壇芬芳獎得獎名單今天出爐，各級學校得主有80人及10個團體，這群暖心的教育人在學校充分發揮教育愛，且富有感人之教育事蹟。台北市溪山國小護理師王麗玲，從護士姐姐做到護士阿姨，認得從幼兒園到小學每一個孩子，小朋友不管是跌倒受傷，甚至是便秘大大不出來，第一時間都去找她求救，不僅照顧生病的學童，甚至還幫忙募款讓弱勢生順利畢旅。溪山國小校長施春明表示，王麗玲校護是溪山最暖心的守護天使。

現在已就讀國中的小翔（化名）在溪山讀2年級時，發現罹患「全身性骨骼纖維化」罕見疾病，實心的骨頭變空洞，輕微碰撞或扭傷就會「病理性骨折」，不斷往返醫院，動過非常多次手術，但全家只靠打零工的爸爸維生。王麗玲護理師除了號召男同事揹小翔上下樓上課，每次只要得知小翔手術，就會買營養補充品和水果前往探視加油打氣，也關心小翔整個家庭的狀況，甚至把她就讀警專的兒子「小寶」介紹給小翔成為好朋友、最好的精神支柱。

溪山國小高比率弱勢家庭學童，家長多忙於生計，或因隔代教養，或因新住民語言溝通有困難，長年以來，學童視力不良及齲齒的就醫覆診率始終偏低，王麗玲透過不斷與家長溝通與衛教，徵得家長同意後，帶孩子前往醫院就診。施春明校長表示，學童的視力不良就醫率從38％提升到100％，全校學生視力不良率20.9％，遠優於全市的視力不良率47.94％；齲齒率也逐年下降，從48％降到22％，因王麗玲護理師的付出，學童健康獲得明顯改善。

在溪山服務7年，王麗玲曾為幫助兩位弱勢生順利參與畢旅，尋求善心企業機構捐款；低收學童罹患急性肝炎，王麗玲也協助住院及照護，以及出院之後的家庭訪視與衛教。施春明表示，去年他想在校內建披薩窯、推動食農教育，也是透過麗玲護理師的引薦，獲得台北市中興獅子會捐贈經費，熱情參與推動食農和食安教育，「農情溪山的窯烤披薩」現為溪山課程的一大特色。對於得獎，王麗玲謙虛笑說，她只是做好她的工作，很感謝受到肯定。

今年（108年）得主共，高中組有16人包括台師大附中老師江青釗、宜蘭高中職工李永海等人；高職組有15人，包括水里商工秘書洪春成、台東縣私立公東高工組長林慶昌等人；國中組有20人包括新北市瑞芳國中老師徐敏儀、高雄市左營國中主任林廉傑等人；國小組有24人包括台北市溪山國小護理師王麗玲、南港舊莊國小老師戴祺銘、桃園武漢國小校長董進彬等人。

幼兒園組得主是台北市信義幼兒園組長郭美娟及桃園市私立溫格爾幼兒園園長郭淳珠；特教組得主是台北市立文山特教學校老師張雅祺、台中市立啟明學校老師湯國保、國立彰化特教學校組長張仁俊。

10個得獎團體是：台北市三興國小三興戲劇志工媽媽、育成高中賽維思樂齡教學團隊、彰化高中「從食農教育談健康飲食議題推動小組」、彰師附工退休人員聯誼會螢火蟲志工團、中興高中校友會、南投縣營北國中學務處舞龍隊後援會、南投鯉魚國小動手玩創意教室、台南玉山國小「玉山生命教育希望團隊」、高雄市三民區民族國小志工團、台東高商關懷助學金。

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