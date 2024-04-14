新竹縣新總圖擬明年底啟用 5/1起招募150志工

新竹縣新總圖鄰近東興圳公園，完工後將串聯竹北重要綠廊及藍帶景觀。（記者廖雪茹攝）

2024/04/14 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣總圖書館斥資總經費8.7億元興建，土建工程預計今年中竣工，下半年展開室內裝修，預定明（2025）年底開館；新竹縣文化局預計招募150名總圖志工，5月1日至7月31日受理報名。

縣長楊文科指出，新總圖鄰近東興圳公園，串聯竹北重要綠廊及藍帶景觀。為地下2層、地上4層建築，規劃空間包含讀者服務、推廣服務空間、250席的多功能展演廳、特展空間、技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等，全館預計容納藏書量50萬冊，將成為新竹縣書香新地標。

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文化局指出，新總圖獲教育部核定補助2.8億元，縣府加碼自籌款至5億9453萬元，合計8億7453萬元。其中，室內裝修設計及工程費約1億8500萬元，預計5月完成細部設計審查，6月進行公告招標作業。

文化局長章宗耀表示，因應新總圖樓地板面積為原圖書館面積近3倍大，服務空間及量能倍增，又時值總館搬遷之際，急需志工人力加入。預計招募150名志工，協助各項營運、導覽、圖書加工與閱讀推廣活動等工作，歡迎18歲以上具有服務熱忱的愛書人，透過紙本、線上表單等管道報名，招募組別分為圖書組、導覽活動組及館藏發展組等3組。

志工服務內容包含圖書流通、導覽指引、閱讀推廣、讀者服務、圖書加工等。經報名送件後，館方將辦理書面初審作業，初審通過者參與複審面試，面談時間及地點將採電子郵件方式通知，面試通過後，將進行一系列志工實習及專業教育訓練課程，招募詳情可上新竹縣公共圖書館官網查詢，電話：（03）5510201＃508。

新竹縣立總圖書館完工示意圖。（新竹縣文化局提供）

新竹縣立總圖書館預計下半年展開室內裝修工程，示意圖。（新竹縣文化局提供）

斥資總經費約8.7億元的新竹縣立總圖書館，土建工程預計今年中竣工，下半年展開室內裝修工程，明（2025）年底開館。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局配合新總圖業務推展，積極招兵買馬，預計招募150名總圖志工，歡迎18歲以上具有服務熱忱的愛書人報名參加。 （記者廖雪茹攝）

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