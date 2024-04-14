傳承父親50年製茶經驗 茶農第6代周育成獲三峽碧螺春特等獎

第六代茶農周育成（右）、李秀峯（左）夫婦經營的茶園，獲得春季評鑑特等獎。（圖由新北農業局提供）

2024/04/14 12:51

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三峽區是台灣碧螺春綠茶主要產區之一，茶樹種植面積約180公頃，被譽為「台灣綠茶的故鄉」。碧螺春1年有2次評比，分別落在春季（4月）及冬季（11月）；春季評鑑日前結果出爐，共有200點茶品參賽，由第6代茶農周育成及李秀峯夫婦獲頒特等獎。

評審之一的農業部茶及飲料作物改良場作物改良科長林金池表示，碧螺春以手工採摘一心二葉茶菁嫩芽葉所製，炒菁綠茶製造過程不經萎凋及攪拌程序，生產時會攤放靜置茶菁數小時，縮短炒菁時間及提升綠茶新鮮風味；特等獎茶葉茶菁條件佳，芽葉壯實緊結白毫顯，湯色碧綠清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香，滋味鮮活甘甜濃稠喉韻佳，葉底芽光壯帶黃綠色，葉底肥厚。

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另一名評審、助理研究員張正桓說，評比採國際標準，秤取3公克茶樣沖泡5分鐘，從茶葉外型及茶湯色澤、香氣、滋味，到浸泡後的葉底皆屬評審範圍，並從中選出特等、頭等、金獎、銀獎及優良5個等次，共175點獲獎。

首次拿下特等獎的周育成指出，父親有50年製茶經驗，從小跟著父親學習，從製作包種茶起家，目前與太太經營的茶園，面積約1.8公頃、年產量800台斤左右，管理上施用有機肥及採用人工鋤草，為了避免茶菁有過多露水，這次比賽選擇好天氣採摘茶葉，而且茶園坐東向西，全日照環境讓茶菁可完全照到陽光，並依環境溫濕度調整茶菁萎凋時間，在天氣高溫下，走水縮短約1/4時間，產生甜而厚實的豆香味，獲獎相當開心。

市府農業局長李玟補充，周育成夫婦所產的碧螺春，曾獲比利時「頂級美味大獎」連2年評鑑二星獎茶品，這次除了榮獲特等獎，另抱回金獎及銀獎。

三峽區農會理事長蘇俊龍說，碧螺春為不發酵茶，沖泡時水溫以75至80度C間為佳，也適合冷泡、冰泡法，完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維生素C等豐富營養成分，同時減少咖啡因與苦澀味的釋出，祛熱解渴

碧螺春評鑑採國際標準進行；圖為農業部茶及飲料作物改良場作物改良科長林金池（右）、助理研究員張正桓評比畫面。（圖由新北農業局提供）

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